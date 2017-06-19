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ГАИ собирается повысить безопасность дорожных рабочих

19.06.2017
ГАИ Беларуси планирует использовать новые средства безопасности при проведении дорожных работ.

Анализ аварийности на территории республики свидетельствует об участившихся случаях дорожно-транспортных происшествий в местах производства дорожных работ. Основной причиной этого является недостаточное информирование водителей о проводимых работах и, как следствие, несвоевременное обнаружение находящегося в полосе движения препятствия. По мнению начальника УГАИ МВД Дмитрия Корзюка, при проведении работ на скоростных и высокоинтенсивных магистралях необходимо применять травмобезопасные буферы. Эти устройства устанавливаются на машину дорожной службы и выполняют функцию подушки, поглощающей силу удара. Если легковой автомобиль по какой-то причине врезается в машину дорожной службы, эти устройства способны сохранить жизнь водителю и пассажирам.

Также необходимо внедрить на МКАД интеллектуальную систему оповещения водителей о возникающих дорожных инцидентах, считает Дмитрий Корзюк. Целесообразно внесение изменений в ТКП "Обустройство мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов". Изменения предусматривают дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения при работах в нагруженных местах. Следует предусмотреть наличие буферных зон, заблаговременное, за 300-500 м, информирование водителей о проводимых работах с использованием ярких и крупных информационных панно, знаков переменной информации, направляющих устройств и других средств. Соответствующее предложение было внесено для обсуждения на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

БЕЛТА

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