БЖД предупреждает

16.06.2017

Белорусская железная дорога распространила следующее заявление:



"Уважаемые пассажиры! 20.06.2017 с 23:00 до 07:00 21.06.2017 в связи с проведением плановых технических работ Система продажи проездных документов через сеть Интернет будет недоступна."



