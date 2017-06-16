На МТЗ за 9 рублей можно собрать трактор «Беларус»
16.06.2017
Минский тракторный завод планирует предложить новый туристический продукт - участие в сборке трактора «Беларус» - уже в июне, сообщил afn.by специалист по работе среди молодежи предприятия Сергей Сидорович.
Экскурсии проводятся по действующему производству. "Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, - рассказал С. Сидорович. - Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора".
На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.
"Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок", - отметил С. Сидорович.
В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.
" Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора", - пояснил представитель предприятия.
Стоимость сборки трактора для туриста - 9 рублей.
Экскурсии проводятся по действующему производству. "Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, - рассказал С. Сидорович. - Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора".
На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.
"Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок", - отметил С. Сидорович.
В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.
" Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора", - пояснил представитель предприятия.
Стоимость сборки трактора для туриста - 9 рублей.
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