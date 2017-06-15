В ближайшее время должна начаться реконструкция платформенных участков станций метро «Фрунзенская» и «Площадь Ленина»
15.06.2017
О строительстве новых станций столичной подземки на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал генеральный директор строительного коммунального унитарного предприятия Леонид Стухальский.
Он сообщил, что "Минскметрострой" завершил проходку левого перегона тоннеля третьей линии метро от станции "Вокзальная" до станции "Юбилейная". Тоннелепроходческий комплекс "Алеся" будет перебазирован в район железнодорожного вокзала для проходки правого перегона тоннеля. Также завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции "Вокзальная" до площади Ленина протяженностью 170 м, выполняется проходка второго пешеходного тоннеля протяженностью 250 м. Соединительная ветка между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 м, как ожидается, будет готова до конца месяца.
Также продолжается строительство тупиков и камер съезда на станции "Юбилейная" по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.
"Возводятся участки примыкания к действующим станциям метро, и в ближайшее время планируется приступить к реконструкции платформенных участков станций "Фрунзенская" и "Площадь Ленина". Железобетонные работы по станции "Вокзальная" (наземная часть) выполнены на 90%", - отметил Леонид Сухальский.
В 2017 году планируется завершить работы по строительству объектов метрополитена на пересечении ул.Кальварийской и Клары Цеткин (с восстановлением территории нарушенного благоустройства) и по ул. Бобруйской, приступить к сооружению конструкций станции "Юбилейная" и строительству здания инженерного корпуса.
Как сообщалось ранее, строительство третьей линии метро ведется в круглосуточном режиме. Ввод первых четырех станций ожидается в 2019 году. Третья линия Минского метрополитена будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром.
БЕЛТА
Он сообщил, что "Минскметрострой" завершил проходку левого перегона тоннеля третьей линии метро от станции "Вокзальная" до станции "Юбилейная". Тоннелепроходческий комплекс "Алеся" будет перебазирован в район железнодорожного вокзала для проходки правого перегона тоннеля. Также завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции "Вокзальная" до площади Ленина протяженностью 170 м, выполняется проходка второго пешеходного тоннеля протяженностью 250 м. Соединительная ветка между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 м, как ожидается, будет готова до конца месяца.
Также продолжается строительство тупиков и камер съезда на станции "Юбилейная" по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.
"Возводятся участки примыкания к действующим станциям метро, и в ближайшее время планируется приступить к реконструкции платформенных участков станций "Фрунзенская" и "Площадь Ленина". Железобетонные работы по станции "Вокзальная" (наземная часть) выполнены на 90%", - отметил Леонид Сухальский.
В 2017 году планируется завершить работы по строительству объектов метрополитена на пересечении ул.Кальварийской и Клары Цеткин (с восстановлением территории нарушенного благоустройства) и по ул. Бобруйской, приступить к сооружению конструкций станции "Юбилейная" и строительству здания инженерного корпуса.
Как сообщалось ранее, строительство третьей линии метро ведется в круглосуточном режиме. Ввод первых четырех станций ожидается в 2019 году. Третья линия Минского метрополитена будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром.
БЕЛТА
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