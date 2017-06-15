15.06.2017

В первые пять месяцев 2017 года в столице открылось более ста объектов автосервиса.Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - один из наиболее динамично развивающихся, перспективных и инвестиционно привлекательных видов бытового обслуживания населения в городе. На это направление деятельности приходится около 40% общего объема оказываемых бытовых услуг.Специалисты ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома" отметили, что применение современных материалов в автомобилестроении приводит к росту объемов таких услуг, как предпродажная подготовка, гарантийное техническое обслуживание, антикоррозийная обработка кузовов, диагностирование механизмов и систем, влияющих на безопасность движения и экологию. В связи с этим прогнозируется изменение производственно-технической инфраструктуры сферы и открытие предприятий нового типа: центров экспресс-замены масел и специальных жидкостей, диагностических станций, ориентированных на регулировку параметров, проверяемых на специализированных станциях технического осмотра, предприятий по утилизации автомобилей.Всего в Минске функционирует около 1,2 тыс. объектов автосервиса, в том числе 449 шиномонтажных участков, 298 автомоек. Такой вид услуг оказывают свыше 1,1 тыс. субъектов, из которых 74% - юридические лица, 26% - ИП. Выездную форму обслуживания предоставляют более 100 субъектов. В данной сфере деятельности создано почти 9,8 тыс. рабочих мест.