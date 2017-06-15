15.06.2017

Строительство завода по производству коробок передач планируется начать уже в нынешнем году, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко."У нас принята программа развития машиностроительного комплекса до 2020 года и в перспективе до 2025-го. Кто бы что ни говорил, но машиностроение будет оставаться одной из ключевых отраслей в Беларуси, потому что, во-первых, наша страна всегда ассоциировалась с такими брендами, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш". Это важно и в политическом плане, и в социальном. Во-вторых, эти предприятия дают работу сотням тысяч людей. Кроме того, мы на этом зарабатываем валюту, обеспечиваем собственное производство, все сферы хозяйства Беларуси. Машиностроение решает двуединую задачу: с одной стороны - проблему импортозамещения, с другой - экспорта. Программа развития отрасли есть и предполагает строительство новых предприятий. К примеру, в этом году мы начнем строительство завода по производству коробок передач", - заявил вице-премьер.Владимир Семашко отметил, что производиться на новом предприятии будут самые разные коробки передач - механические, гидромеханические, электромеханические. "Сейчас мы их закупаем по импорту, а должны иметь свои высокотехнологичные коробки передач. Ведь это уже совершенно другой уровень нашей техники", - подчеркнул он.