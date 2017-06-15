Реконструкция второго участка трассы Минск-Гродно должна начаться 20 июня

15.06.2017

Подписаны контрактные соглашения на реконструкцию второго участка трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги). Такая информация опубликована на сайте Госкомимущества.



Работы будут проводить специалисты холдинга "Белавтодор" на участке с 130,4 км по 197,7 км, проект реализуется за счет средств Всемирного банка.



Консорциум компаний в составе ОАО "ДСТ №6", "ДСТ №2" (Гомель) и "ДСТ №3" признан победителем по результатам открытого международного конкурса. За победу боролись 16 компаний, в том числе 13 иностранных. Желание принять участие в реконструкции изъявляли представители Турции, России, Азербайджана и Китая.



"В ближайшее время будут заключены соответствующие контрактные соглашения и начаты работы. Официальное начало выполнения работ на участке запланировано на 20 июня текущего года", - говорится в сообщении.



Реконструкция М6 на всем протяжении должна быть завершена в 2019 году. Трасса длиной 272 км будет соответствовать европейским стандартам. Ширина проезжей части в одну сторону составит не менее 7,5 м, будут обустроены широкая обочина (3,75 м, в том числе 3 м заасфальтируют).





