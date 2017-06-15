15.06.2017

Авиакомпания «Белавиа» начала выполнять рейсы из Витебска в Калининград. Таким образом аэропорт Витебска возобновил обслуживание регулярных рейсов после длительного (с 2009 года) перерыва.А накануне витебские авиаторы открыли летний сезон туристических чартерных полетов в Турцию, а также впервые приняли самолет Ил-62МГр молодой белорусской компании Rada Airlines, сотрудничество с которой поможет укрепить экономику Витебского филиала РУП «Белаэронавигация». В эти дни не переставала залетать в Витебск и бизнес-авиация, так что начало лета для сотрудников аэропорта получилось приятно напряженным.Как сообщил заместитель начальника филиала Андрей Гойтан, полеты в Калининград будут осуществляться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Комфортабельный самолет CRJ на 50 мест доставит пассажиров до места назначения чуть больше, чем за час. Это направление было выбрано перевозчиком с учетом того, что будет востребовано у жителей не только Витебщины и соседних областей, но и приграничных российских регионов.Тарифы, которые предложила авиакомпания «Белавиа», позволят успешно конкурировать с наземными видами транспорта, повысить доступность и привлекательность авиапутешествий. И хотя первый вылет задержался по не зависящим от аэропорта Витебск причинам, открытие регулярных пассажирских перевозок, несомненно, будет способствовать восстановлению привычки к перелетам у жителей северного региона.«Меню» туристических чартеров этого сезона витебского аэропорта состоит из маршрутов в Турцию и Болгарию (с 16 июня) на Boeing-737. Прорабатывается возможность организации рейсов в Черногорию уже с 2018 года. Также ведутся переговоры об открытии регулярного воздушного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.– Мы заинтересованы в максимально возможном расширении географии перелетов и привлечении рейсов в витебский аэропорт, поэтому ведем переговоры с авиакомпаниями, в том числе российскими, потенциальными партнерами и инвесторами, – отметил Андрей Гойтан.Одним из результатов такой активности стало сотрудничество с новичком белорусской авиаиндустрии компанией Rada Airlines. Образованное в 2015 году предприятие специализируется на международных грузовых чартерных перевозках. В парке компании два Ил-62МГр – это дальнемагистральный лайнер, способный перевозить до 40 т груза на расстояние более 6 тыс. км. Витебский аэропорт будет принимать самолеты этой авиакомпании для стоянки, дозаправки и наземного обслуживания. Специально под данный тип авиатехники филиал прошел сертификацию, проведя необходимую модернизацию.Партнерство с перевозчиком позволит нарастить выручку и повысить рентабельность деятельности. Укрепление экономики даст возможность аэропорту сконцентрировать усилия на главном направлении деятельности – улучшении сервисной инфраструктуры для пассажиров.