Задержан руководитель службы такси «Алмаз»

15.06.2017

Комитет госконтроля Беларуси сообщил о задержании руководителя и владельца минской службы такси "Алмаз" Виктора Пузикова. По данным КГК, он не заплатил более 1,4 млн. руб. налогов.



"Установлено, что данный руководитель в течение 2015-2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухгалтерском учете организации. Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке сумма неуплаченных налогов составила более 1,4 млн. руб.



Работниками финансовой милиции в отношении руководителя организации и трех его пособников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



Двое подозреваемых (в том числе и руководитель диспетчерской службы такси) задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.



Изъяты документы, электронные носители информации, содержащие сведения о реально полученных участниками противоправной деятельности доходах, сокрытых от налогообложения.



Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн. долларов США, принадлежащих подозреваемым.



Следует отметить, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке. В связи с этим доход, ежемесячно получаемый собственником службы такси за счет использования противоправных схем, по предварительным оценкам превышал 200 000 долларов США", - говорится в пресс-релизе КГК.



