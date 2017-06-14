Поправки в закон об автоперевозках был принят во втором чтении
14.06.2017
Депутаты Палаты представителей на заседании приняли во втором чтении поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Что это означает для автомобильных перевозчиков и служб такси и как теперь будут распределятся маршруты между частными и государственными перевозчиками?
Законопроект разграничивает понятия автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Планируется сформировать прозрачную систему организации перевозок, которая будет основана на эффективном взаимодействии субъектов хозяйствования и уполномоченных госорганов, а также закрепить особенности выполнения международных автомобильных перевозок.
Существенное внимание в проекте закона уделяется вопросу перевозки пассажиров автомобилями-такси, в частности речь шла о платформах Uber и с ней схожих. Нормы законопроекта в этой сфере были доработаны ко второму чтению.
Председатель Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак отметил, что принятые во втором чтении изменения и дополнения упростят работу компаний, использующих информационно-электронные системы.
— Если мобильное приложение рассчитывает стоимость услуги еще до того, как пассажир сел в авто, оплата безналичная, то потребность в кассовом аппарате, таксометре отпадает. До принятия поправок все это моменты не были учтены. К тому же, безопасность пассажира должна быть соблюдена по всем параметрам. Поэтому и тот же Uber, и традиционные авто с «шашечками» должны работать по единым требованиям. Это касается медосмотра водителей, технического состояния автомобиля, соблюдения режима труда и отдыха. Хотя это было и раньше: медосмотр, требование о соблюдении режима, техосмотр, — говорит Андрей Рыбак.
Иными словами, до принятия поправок в закон «Об автомобильных перевозках» существовали только традиционные такси, которые предполагали наличие диспетчерских служб, таксометров, «шашечек» на крыше, сейчас в законе появилось понятие о новых формах такси, где все расчеты производятся онлайн.
Еще одно новшество принятого законопроекта в том, что операторы не вправе выполнять функции перевозчика. Они становятся независимыми участниками рынка и будут заниматься разработкой маршрутов, проведением тендеров среди перевозчиков разной формы собственности, заключением договоров с ними и контролем за их выполнением.
— Раньше оператор, который проводил тендер на перевозки, был и сам перевозчиком. Это вызывало много вопросов как у частных перевозчиков, так и у государственных. Мол, самые доходные маршруты государственный перевозчик оставляет себе, а частники получают остатки плюс в нагрузку получают не самые выгодные рейсы. Для того, чтобы урегулировать эти отношения, в законе приняты также поправки, которые устраняют эти противоречия.
TUT.by
Законопроект разграничивает понятия автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Планируется сформировать прозрачную систему организации перевозок, которая будет основана на эффективном взаимодействии субъектов хозяйствования и уполномоченных госорганов, а также закрепить особенности выполнения международных автомобильных перевозок.
Существенное внимание в проекте закона уделяется вопросу перевозки пассажиров автомобилями-такси, в частности речь шла о платформах Uber и с ней схожих. Нормы законопроекта в этой сфере были доработаны ко второму чтению.
Председатель Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак отметил, что принятые во втором чтении изменения и дополнения упростят работу компаний, использующих информационно-электронные системы.
— Если мобильное приложение рассчитывает стоимость услуги еще до того, как пассажир сел в авто, оплата безналичная, то потребность в кассовом аппарате, таксометре отпадает. До принятия поправок все это моменты не были учтены. К тому же, безопасность пассажира должна быть соблюдена по всем параметрам. Поэтому и тот же Uber, и традиционные авто с «шашечками» должны работать по единым требованиям. Это касается медосмотра водителей, технического состояния автомобиля, соблюдения режима труда и отдыха. Хотя это было и раньше: медосмотр, требование о соблюдении режима, техосмотр, — говорит Андрей Рыбак.
Иными словами, до принятия поправок в закон «Об автомобильных перевозках» существовали только традиционные такси, которые предполагали наличие диспетчерских служб, таксометров, «шашечек» на крыше, сейчас в законе появилось понятие о новых формах такси, где все расчеты производятся онлайн.
Еще одно новшество принятого законопроекта в том, что операторы не вправе выполнять функции перевозчика. Они становятся независимыми участниками рынка и будут заниматься разработкой маршрутов, проведением тендеров среди перевозчиков разной формы собственности, заключением договоров с ними и контролем за их выполнением.
— Раньше оператор, который проводил тендер на перевозки, был и сам перевозчиком. Это вызывало много вопросов как у частных перевозчиков, так и у государственных. Мол, самые доходные маршруты государственный перевозчик оставляет себе, а частники получают остатки плюс в нагрузку получают не самые выгодные рейсы. Для того, чтобы урегулировать эти отношения, в законе приняты также поправки, которые устраняют эти противоречия.
TUT.by
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