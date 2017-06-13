Белорусы готовятся принять участие в ралли «Шелковый путь»
13.06.2017
Три экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли «Шелковый путь-2017», которое пройдет с 7 по 22 июля.
«Шелковый путь» обещает стать одним из самых сложных марафонов в истории. Протяженность спецучастков составит рекордные 4089 км: гонщиков ожидают бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. «Ралли в прошлом году превзошло по сложности «Дакар», а в этом году станет еще суровее, – цитирует руководителя команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича Коммуникационное агентство АГТ. – При этом длинные спецучастки станут дополнительными трудностями. По всей видимости, это будет изнурительная гонка, которая проверит на стойкость не только боевые машины, но и людей».
Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит на ралли три автомобиля, которые уже побывали на «Дакаре». Боевые машины практически не изменились, разве что специалисты поработали над двигателями – сделали их мощнее и надежнее. Кроме того, в кабинах установили новые кондиционеры, чтобы пережить аномальную жару в пустыне Гоби. Для гонки также предусмотрели два типа шин для твердых дорог и песков.
Состав белорусских гонщиков также практически не поменяется. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович – кстати, родной брат Алексея Неверовича, который в январе покорял в этом же экипаже «Дакар».
Конкуренцию белорусам составят сильнейшие пилоты мира. КАМАЗ выставит на гонку сразу пять экипажей, которые поведут Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. В гонке примет участие голландец Жерар де Рой на Iveco, победитель прошлогоднего «Дакара». Партнерами по команде станут Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. На ралли также выступят гонщики на грузовиках Tatra и Renault.
«На «Шелковом пути» будут представлены все сильнейшие команды и пилоты. Около 20 грузовиков будут вести острую борьбу за попадание в тройку сильнейших. Легкой гонки мы не ждем, всем предстоит состязаться в сложнейших условиях. Наши гонщики и техника к ним готовы», – заверил Сергей Вязович.
Стратегия команды станет еще более агрессивной: все три экипажа будут бороться за призовые места. «Если на «Дакаре» третий экипаж частично страховал других участников, то сейчас будет ехать в полную силу. Все будут стремиться занять самые высокие места в равных условиях», – пояснил руководитель команды.
Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» пройдет с 7 по 22 июля по территориям трех стран – России, Казахстана и Китая. Гонка приведет экипажи из Москвы в китайский город Сиань. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Трасса обещает быть сложной: гонщикам предстоит столкнуться и с горными участками, и с каменистым бездорожьем, и с барханами. Со многими препятствиями экипажи столкнуться впервые.
Команда «МАЗ-СПОРТавто» регулярно выступает на международном ралли-рейде «Шелковый пути». В прошлом году сразу трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку.
«Шелковый путь» обещает стать одним из самых сложных марафонов в истории. Протяженность спецучастков составит рекордные 4089 км: гонщиков ожидают бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. «Ралли в прошлом году превзошло по сложности «Дакар», а в этом году станет еще суровее, – цитирует руководителя команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича Коммуникационное агентство АГТ. – При этом длинные спецучастки станут дополнительными трудностями. По всей видимости, это будет изнурительная гонка, которая проверит на стойкость не только боевые машины, но и людей».
Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит на ралли три автомобиля, которые уже побывали на «Дакаре». Боевые машины практически не изменились, разве что специалисты поработали над двигателями – сделали их мощнее и надежнее. Кроме того, в кабинах установили новые кондиционеры, чтобы пережить аномальную жару в пустыне Гоби. Для гонки также предусмотрели два типа шин для твердых дорог и песков.
Состав белорусских гонщиков также практически не поменяется. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович – кстати, родной брат Алексея Неверовича, который в январе покорял в этом же экипаже «Дакар».
Конкуренцию белорусам составят сильнейшие пилоты мира. КАМАЗ выставит на гонку сразу пять экипажей, которые поведут Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. В гонке примет участие голландец Жерар де Рой на Iveco, победитель прошлогоднего «Дакара». Партнерами по команде станут Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. На ралли также выступят гонщики на грузовиках Tatra и Renault.
«На «Шелковом пути» будут представлены все сильнейшие команды и пилоты. Около 20 грузовиков будут вести острую борьбу за попадание в тройку сильнейших. Легкой гонки мы не ждем, всем предстоит состязаться в сложнейших условиях. Наши гонщики и техника к ним готовы», – заверил Сергей Вязович.
Стратегия команды станет еще более агрессивной: все три экипажа будут бороться за призовые места. «Если на «Дакаре» третий экипаж частично страховал других участников, то сейчас будет ехать в полную силу. Все будут стремиться занять самые высокие места в равных условиях», – пояснил руководитель команды.
Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» пройдет с 7 по 22 июля по территориям трех стран – России, Казахстана и Китая. Гонка приведет экипажи из Москвы в китайский город Сиань. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Трасса обещает быть сложной: гонщикам предстоит столкнуться и с горными участками, и с каменистым бездорожьем, и с барханами. Со многими препятствиями экипажи столкнуться впервые.
Команда «МАЗ-СПОРТавто» регулярно выступает на международном ралли-рейде «Шелковый пути». В прошлом году сразу трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку.
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