12.06.2017

Киев за 20 млн долларов купит у Минского автозавода 100 автобусов. В тендере, проведенном «Киевпасстрансом», белорусский производитель победил за счет более низкой цены.Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопорльных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.Победителем аукциона по обоим лотам обьявлено ООО «МАЗтранссервис», официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.