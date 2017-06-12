МАЗ выиграл тендер на поставку автобусов в Киев
12.06.2017
Киев за 20 млн долларов купит у Минского автозавода 100 автобусов. В тендере, проведенном «Киевпасстрансом», белорусский производитель победил за счет более низкой цены.
Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопорльных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.
Победителем аукциона по обоим лотам обьявлено ООО «МАЗтранссервис», официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.
TUT.by
Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопорльных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.
Победителем аукциона по обоим лотам обьявлено ООО «МАЗтранссервис», официальный дилер ОАО «МАЗ» по пассажирской технике.
TUT.by
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