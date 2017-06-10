В конце 2018 года начнется ремонт трассы М10
07.06.2017
Реконструкцию автодороги М10 на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) планируется начать во второй половине 2018 года.
"В этом году мы начнем процесс выбора частного партнера. С учетом прохождения всех необходимых процедур реконструкцию дороги мы планируем начать во второй половине следующего года", – отметил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании экспертной группы по развитию механизмов ГЧП.
Он напомнил, что 10 мая 2016 года на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития было подписано соглашение между правительством Беларуси и ЕБРР по подготовке инфраструктурного проекта "М10" к реализации на принципах государственно-частного партнерства. На завершающей стадии находится подготовка документов, включающих технико-экономическое обоснование, паспорт проекта, проект соглашения о ГЧП и проект подтверждающего нормативного правового акта, пишет БЕЛТА.
"Благодаря активной работе ЕБРР в подготовке нашего проекта задействован квалифицированный консорциум консультантов. Успешно завершен первый этап диалога с участниками рынка ГЧП, во время которого большое количество крупнейших игроков высказало высокий интерес к нашему проекту, равно как и международные финансовые институты", – констатировал первый замминистра.
Алексей Авраменко отметил, что реконструкция автодороги М10 – первый проект, который Беларусь планирует реализовать на принципах ГЧП. "В дальнейшем по этой автодороге предполагается прохождение одного из маршрутов Шелкового пути с последующей интеграцией в европейскую транспортную систему. Развитие международных транспортных коридоров придает дополнительный импульс промышленности и деловой активности, повышает мобильность рабочей силы и грузов, приносит ряд дополнительных экономических выгод во взаимодействии стран", – заверил он.
Относительно заседания экспертной группы по развитию механизмов ГЧП в рамках ЕАЭС Консультативного комитета по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК Алексей Авраменко сказал, что его можно рассматривать как платформу для обсуждения последних тенденций развития ГЧП, унификации подходов и требований к подготовке и реализации проектных инициатив и обмена практическим опытом реализации конкретных проектов.
"В этом году мы начнем процесс выбора частного партнера. С учетом прохождения всех необходимых процедур реконструкцию дороги мы планируем начать во второй половине следующего года", – отметил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании экспертной группы по развитию механизмов ГЧП.
Он напомнил, что 10 мая 2016 года на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития было подписано соглашение между правительством Беларуси и ЕБРР по подготовке инфраструктурного проекта "М10" к реализации на принципах государственно-частного партнерства. На завершающей стадии находится подготовка документов, включающих технико-экономическое обоснование, паспорт проекта, проект соглашения о ГЧП и проект подтверждающего нормативного правового акта, пишет БЕЛТА.
"Благодаря активной работе ЕБРР в подготовке нашего проекта задействован квалифицированный консорциум консультантов. Успешно завершен первый этап диалога с участниками рынка ГЧП, во время которого большое количество крупнейших игроков высказало высокий интерес к нашему проекту, равно как и международные финансовые институты", – констатировал первый замминистра.
Алексей Авраменко отметил, что реконструкция автодороги М10 – первый проект, который Беларусь планирует реализовать на принципах ГЧП. "В дальнейшем по этой автодороге предполагается прохождение одного из маршрутов Шелкового пути с последующей интеграцией в европейскую транспортную систему. Развитие международных транспортных коридоров придает дополнительный импульс промышленности и деловой активности, повышает мобильность рабочей силы и грузов, приносит ряд дополнительных экономических выгод во взаимодействии стран", – заверил он.
Относительно заседания экспертной группы по развитию механизмов ГЧП в рамках ЕАЭС Консультативного комитета по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК Алексей Авраменко сказал, что его можно рассматривать как платформу для обсуждения последних тенденций развития ГЧП, унификации подходов и требований к подготовке и реализации проектных инициатив и обмена практическим опытом реализации конкретных проектов.
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