05.06.2017

Компания УАЗ рассказала о планах по созданию автомобиля с электрической силовой установкой. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны.Создание такого транспортного средства планируется в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети». Соответствующий документ был подписан генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и генеральным директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым.«В рамках соглашения компании договорились о разработке новых образцов техники на базе автомобилей УАЗ для нужд распределительного сетевого комплекса, и совместной разработке мероприятий, направленных на обновление парка транспортных средств «Россети». Также компании намерены продолжить взаимодействие по вопросам создания новых перспективных направлений автомобильной техники», — говорится в сообщении.