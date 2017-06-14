02.06.2017

Компания Bosch с помощью своего концепт-кара продемонстрировала, как будут выглядеть транспортные средства будущего. Автомобиль предлагает пользователю интуитивное управление, автономное вождение и постоянную связь с окружающей обстановкой через интернет.«Связь автомобиля с окружающими объектами и интернетом – ключевой вызов для транспорта будущего», – комментирует Дирк Хоайзель, член правления компании Robert Bosch GmbH. Автоматизированные и связанные между собой функции автомобиля не только делают каждую поездку более комфортной и безопасной, но и превращают автомобиль в настоящего персонального помощника. «Таким образом, персонализированная коммуникация в автомобиле дает людям больше времени на обычную жизнь даже во время поездки», – утверждает господин Хоайзель.Больше индивидуальных возможностей и простота в управлении – вот что в первую очередь демонстрирует концепт-кар Bosch пользователям. Водительская камера сразу распознает лицо автомобилиста, а система сама регулирует положение руля, зеркал и температуру в салоне в соответствии с индивидуальными предпочтениями человека за рулем. Более того, автомобиль будто по мановению волшебной палочки изменяет цветовую схему дисплея и автоматически загружает календарь встреч, любимую музыку, свежие подкасты и маршрут к пункту назначения, который водитель задал еще в то время, пока сидел у себя дома на кухне.В пути водительская камера постоянно следит за состоянием водителя. Это особенно важно в том случае, если глаза водителя начинают закрываться. Она распознает степень усталости человека и полусон – состояние, которое особенно часто становится причиной серьезных ДТП. Его можно распознать по движению век водителя. Система оценивает способность автомобилиста к концентрации и уровень усталости и при необходимости издает тревожный сигнал. Это делает дорожное движение более безопасным. Кроме того, система распознавания усталости водителя постоянно следит за его манерой вождения, чтобы при возникновении резких движений немедленно вмешаться.Человеко-машинный интерфейс (HMI) превращает автомобили в настоящих персональных помощников. Управление концепт-каром Bosch осуществляется с помощью жестов. В интерьере автомобиля используются ультразвуковые датчики, которые срабатывают, когда водитель совершает то или иное движение в области их видимости. Управление жестами легкое и меньше отвлекает водителя: автомобилист может менять информацию на дисплее, принимать телефонные звонки или выбирать песни из плейлиста, даже не дотрагиваясь до экрана. Инновационный дисплей позволяет безопасно и свободно выбирать пункты меню с помощью сенсорного управления с обратной связью. Экран вибрирует каждый раз, когда водитель дотрагивается до него. Более того, автомобилист чувствует подобие выпуклых кнопок на обычном плоском экране, и ему легко подобрать необходимую функцию – например, регулировку громкости, – не отвлекаясь от вождения.По данным исследования Connected Car Effect 2025, автоматизированное вождение поможет активным автомобилистам использовать около 100 часов в год с большей пользой за рулем. Как только транспортное средство распознает, что автоматизированное вождение возможно в данный момент, оно предлагает водителю поручить ему контроль над дорогой. Поскольку концепт-кар является частью интернета вещей, в сэкономленное на управлении время водитель может перенести непосредственно в автомобиль свою онлайн-жизнь – например, проверять рабочую почту или звонить друзьям по видеосвязи.Можно ли спланировать ужин во время поездки? Здесь приходят на помощь сетевые возможности, а именно – связь с «умным домом». Mykie, инновационный кухонный помощник от Bosch, может предложить водителю рецепты онлайн прямо в автомобиле. Тут же можно будет вывести на дисплей показания видеокамеры из холодильника, установленного в «умном доме», и посмотреть, есть ли в нем необходимые для ужина продукты.Взаимодействие между автомобилем и «умным домом» начинается еще до поездки: как только человек садится в машину, дисплей отображает общую информацию о жилище. Не осталось ли открытым окно? Закрыта ли дверь? Достаточно одного жеста или нажатия пальцем, и система автоматически закроет дверь и проконтролирует обстановку в доме. Автомобиль связан по сети даже с автосервисом. Система предупреждает водителя, когда нужно провести техническое обслуживание, по запросу назначает дату визита на СТО и уточняет, есть ли в продаже необходимые для замены детали. Дополнительные возможности распространяются и на процесс парковки: с помощью специального сервиса Bosch автомобили сами обнаруживают свободные места для стоянки. Полученная с помощью датчиков автомобиля информация о свободных местах передается с помощью «облака» на цифровую карту парковки и становится доступна другим транспортным средствам.