02.06.2017

Ивановский завод "Автокран" в 2018 году может возобновить сборку техники на шасси автозавода МАЗ. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Ивановской области Павел Коньков."К концу этого года завод должен выйти на проектную мощность, и я надеюсь, что в 2018 году мы сможем договориться (с белорусской стороной) о том, чтобы часть кранов снова выпускалась на мазовских шасси", - сказал Павел Коньков, добавив, что в рамках его недавней встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой этот вопрос также обсуждался.Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. Предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были проданы в 70 стран мира. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год.В июне 2016 года на Форуме регионов России и Беларуси в Минске губернатор Павел Коньков сообщил журналистам, что хочет вернуть производимые в регионе автокраны на шасси завода МАЗ.ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".