26.11.2018

Министр констатировал нехватку кадров в стройотрасли Беларуси. В ведомстве рассчитывают, что рост зарплат позволит исправить ситуацию.





Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%.Соответствующий нормативный документ готовит Министерство архитектуры и строительства, сообщил руководитель ведомства Дмитрий Микуленок в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".Средняя заплата в строительной отрасли в Минске превышает Br1 тыс., в регионах колеблется на уровне Br800-900. "Этого недостаточно. Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах - 30-35%", - сказал министр.При этом разные условия в оплате труда для рабочих в столице и регионах будут ликвидированы. "Разница в индексах действительно существовала. С 1 декабря ее уже не будет. Мы ее ликвидируем", - добавил Дмитрий Микуленок.