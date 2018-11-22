22.11.2018

Сегодня начался двухдневный республиканский семинар-совещание по повышению эффективности строительного комплекса. Среди его участников премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, а также руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций. Они посетили ОАО "МАПИД", где ознакомились с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс "Новая Боровая". В программе также посещение ООО "Современные бетонные конструкции" в Минском районе и ЧУП "Енисей" в Заславле.





Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса.По его словам, строительный комплекс нацелен на создание условий для максимального использования электрической энергии в жилых домах. "Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, - сказал Владимир Кухарев. - После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах".Он отметил, что доступная стоимость электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования. "Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры", - добавил вице-премьер.