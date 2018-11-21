«Минскводоканалу» выделят 168 млн евро на реконструкцию очистных сооружений
"Государственный кредит в размере 84 млн евро для "Минскводоканала" на сегодняшний день будет крупнейшим кредитом, предоставленным ЕБРР Беларуси для коммунального сектора. Он поможет профинансировать реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения национальных норм и норм ЕС в отношении качества очистки сточных вод", - отметили в банке.
Проект будет профинансирован совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит в таком же размере.
Ожидается, что реализация проекта поспособствует сокращению выбросов парниковых газов более чем на 130 тыс. т в год, что сопоставимо с исчезновением 28 тыс. автомобилей с минских улиц. Данный проект является седьмым в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию работ на канализационных очистных сооружениях.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР содействует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и ЕИБ.
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