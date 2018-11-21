21.11.2018

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) по программе "Зеленые города" выделят "Минскводоканалу" кредит на реконструкцию очистных сооружений.

"Государственный кредит в размере 84 млн евро для "Минскводоканала" на сегодняшний день будет крупнейшим кредитом, предоставленным ЕБРР Беларуси для коммунального сектора. Он поможет профинансировать реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения национальных норм и норм ЕС в отношении качества очистки сточных вод", - отметили в банке.

Проект будет профинансирован совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит в таком же размере.

Ожидается, что реализация проекта поспособствует сокращению выбросов парниковых газов более чем на 130 тыс. т в год, что сопоставимо с исчезновением 28 тыс. автомобилей с минских улиц. Данный проект является седьмым в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию работ на канализационных очистных сооружениях.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР содействует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и ЕИБ.

БЕЛТА

