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Новости промышленности


Обрезать ветки на дереве? Легко (ВИДЕО)

21.11.2018
Удивительное приспособление для очистки ствола дерева от веток перед тем как его спилить. Из серии "Как это работает?"

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