Немецкая компания открыла цех про производству диванов в Ивацевичах
20.11.2018
На арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" немецкая компания "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" открыла первый цех по производству диванов.
Уже выпущены первые образцы продукции. Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" в Польше. До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тыс. диванов. Мебель будет поставляться на европейский рынок.
Как сообщалось, немецкая компания "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" по инвестиционному договору с "Беллесбумпромом" создает в Беларуси новое производство мягкой мебели.
В планах компании - строительство фабрики с объемом производства к 2020 году - 8,5 тыс. диванов и к 2027 году - около 27 тыс. единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тыс. кв.м и работать на ней будут не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.
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