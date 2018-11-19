Государство может продать «Борисовдрев»
19.11.2018
Государственный комитет по имуществу изучает интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО "Борисовдрев".
Такая информация размещена на сайте ведомства.
"Борисовдрев" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей промышленности, входит в состав концерна "Беллесбумпром".
На предприятии налажено производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии. К 2013 году был реконструирован цех древесно-волокнистых плит, освоено производство МДФ, ведется реновация участка по выпуску фанеры, а также комплексная модернизация спичечного производства.
Такая информация размещена на сайте ведомства.
"Борисовдрев" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей промышленности, входит в состав концерна "Беллесбумпром".
На предприятии налажено производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии. К 2013 году был реконструирован цех древесно-волокнистых плит, освоено производство МДФ, ведется реновация участка по выпуску фанеры, а также комплексная модернизация спичечного производства.
Как сообщается на сайте предприятия, эти изменения способствовали наращиванию выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции, экспортного потенциала. Завоевывается устойчивое положение на рынках сбыта.
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