19.11.2018

Как сообщается на сайте предприятия, эти изменения способствовали наращиванию выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции, экспортного потенциала. Завоевывается устойчивое положение на рынках сбыта.





Государственный комитет по имуществу изучает интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО "Борисовдрев".Такая информация размещена на сайте ведомства."Борисовдрев" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей промышленности, входит в состав концерна "Беллесбумпром".На предприятии налажено производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии. К 2013 году был реконструирован цех древесно-волокнистых плит, освоено производство МДФ, ведется реновация участка по выпуску фанеры, а также комплексная модернизация спичечного производства.