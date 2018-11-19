16.11.2018

Постановлением разрешается снижение начальной цены сначала на 20%, а потом на 50%, если аукционы будут признаны несостоявшимися.





ОАО "Камволь" попытается продать с молотка десять капитальных строений по ул. Маяковского в Минске.Это предусмотрено постановлением Совета Министров №825 от 14 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба правительства.Сообщается, что соответствующее предложение вынес концерн "Беллегпром".Самым дорогим является здание по адресу ул. Маяковского 176, расположенное напротив входа Лошицкий парк. Оно оценено 5,149 млн. рублей без НДС. Начальная цена остальных девяти строений варьируется от 316 до 970 тыс. рублей.