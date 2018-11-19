15.11.2018

При этом в отчете отмечается, что «невозможно гарантировать, что в будущем, в силу не зависящих от ПАО «Газпром» причин, не появятся неденежные формы расчетов за газ».





ПАО «Газпром» заявило о появившихся нарушениях контрактных обязательств при поставках газа в Беларусь.Об этом говорится в ежеквартальном отчете, размещенном на официальном сайте компании.«Из потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года – III квартала 2018 года имели место у АО «Молдовагаз», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «КТЭ» и LT Gas Stream», – говорится в документе.