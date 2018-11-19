14.11.2018

Правительство Беларуси согласовало продление срока санации ОАО "Брестский комбинат строительных материалов". Соответствующее решение содержит постановление Совета Министров от 13 ноября 2018 года №816.





"Правительство согласовало ходатайство Брестского облисполкома о продлении до 1 ноября 2023 года срока санации открытого акционерного общества "Брестский комбинат строительных материалов", - проинформировали в пресс-службе.





Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".



