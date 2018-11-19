14.11.2018

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 13 ноября на бирже ICE в Лондоне упала ниже 65 долларов за баррель, опустившись на 7,43%.





Накануне Brent стоила более 70 долларов за баррель. К вечеру цена на нефть опустилась до 64,91 доллара - впервые с 16 марта 2018 года.Одновременно с этим цена на нефть марки WTI днем опустилась на 7,1% и оценивается в 55 долларов за баррель, что стало самым низким показателем за этот же период.Отметим, что цена на нефть падает уже несколько недель. В начале октября стоимость барреля составляла 86 долларов.Падение стоимости нефти связывают с санкциями, введенным США против Ирана , которые вступили в силу 5 ноября.