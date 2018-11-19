13.11.2018

В декабре планируется завершить реализацию инвестиционного проекта «Строительство производственной базы с организацией производств по выпуску строительных смесей, товарных бетонов и растворов, изготовлению железобетонных изделий, устройству дорожных покрытий из бетона в городе Чаусы Могилевской области». Об этом сообщил заместитель председателя райисполкома Андрей Верховодкин.Согласно договору между Республикой Беларусь и частным производственным унитарным предприятием «Барс-Инвест» возведение завода началось вблизи районного центра в 2014 году. На сегодня здесь введено в эксплуатацию необходимое технологическое оборудование – автоматизированные установки для производства бетонной смеси, бетоноукладчик с устройством закладки дюбелей. Приобретен завод сухих строительных смесей башенного типа МТА 1000 МЕ, транспортные средства и строительная техника. Также налажено производство товарных бетонов и растворов, железобетонных фундаментных балок. Выполняются работы по устройству дорожных покрытий из бетона.Общий объем вложенных в реализацию проекта инвестиций уже составил Br9,7 млн. В настоящее время создано 34 рабочих места, а в перспективе здесь будет трудиться порядка 40 специалистов.Как отметил Андрей Верховодкин, с целью оптимизации затрат на разработку рецептур, планируемых к выпуску сухих строительных смесей, поиска рынков сбыта этой продукции и продвижения ее на рынок Российской Федерации инвестором проведен ряд переговоров с ведущими производителями сухих строительных смесей. Одним из них является группа компаний БЕРГАУФ (Россия). Она выразила готовность выступить соинвестором в реализации проекта по производству сухих строительных смесей с объемом инвестиций порядка $800 тыс. долларов. Их планируется освоить путем приобретения технологического и лабораторного оборудования, а также организовать производство продукции, внедрить разработанные и запатентованные рецептуры, организовать реализацию на внутренний рынок, а также экспорт в Российскую Федерацию и Украину.Для участия в инвестиционном проекте компании БЕРГАУФ в июне этого года в Чаусах зарегистрировано юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Бергауф Чаусы». Его учредителями являются ООО «Бергауф Сухой Лог» (город Екатеринбург) и частное предприятие «Барс-Инвест».Андрей Верховодкин подчеркнул, что в Чаусском районе ведется активная работа по привлечению новых инвесторов. Уже разрабатывается проектно-сметная документация инвестпроекта ООО «Совэкспорт» по реконструкции помещений завода технических масел под предприятие по переработке пищевых продуктов. В рамках его реализации (будет завершен в 2021 году) планируют создать 80 новых рабочих мест. Запланированный объем инвестиций – не менее $4 млн.В октябре этого года подписан договор о намерениях между Чаусским райисполкомом и китайскими партнерами о заключении инвестиционного договора по созданию на территории бывшего льнозавода производства по переработке льна. Общая сумма инвестиций составит порядка $10 млн., а трудоустроится смогут 65 человек.