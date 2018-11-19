13.11.2018

Около 80% кожаных изделий экспортируется в Россию, преимущественно в Москву. "Несомненно, спрос на новую продукцию есть, она конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках, поэтому мы намерены развивать это направление, расширяя ассортимент кожаной одежды. Тем более что пока производственные мощности оборудования загружены примерно наполовину", - заметил директор.





Бобруйское ОАО "Славянка" выпустило более 4 тыс. единиц кожаной одежды, что более чем в пять раз превышает показатель за весь прошлый год."Если в прошлом году мы только начали освоение выпуска этой импортозамещающей продукции, то в нынешнем уже вышли на ее массовое производство. За короткий промежуток времени освоено около 30 моделей. Это стильная и удобная одежда, которая успешно конкурирует на белорусском рынке с турецкими аналогами по качеству и цене. Конечно, нам еще нужно работать над расширением ассортимента, здесь мы пока проигрываем конкурентам, но в развитии этого направления видим хорошие перспективы", - отметил директор предприятия Теймураз Бочоришвили.Новая коллекция создана совместно с Бобруйским кожевенным комбинатом, который готовит для предприятия кожу из овчины. "Местные кожевенники добились хорошей выделки кожи, поэтому наши изделия получились легкие и удобные. Это мужские и женские кожаные куртки, в том числе утепленные, кожаные плащи и кепки", - рассказал руководитель предприятия.