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Работа завода беленой целлюлозы в Светлогорске приостановлена из-за «зловонных запахов»

13.11.2018
Производство на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске (Гомельская область) приостановлено, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Беллесбумпром» Ружену Новицкую.

«Сейчас производство на предприятии приостановлено. Необходимы технические доработки», — пояснила Новицкая.

Как сообщалось, инициативная группа по мониторингу ситуации вокруг завода беленой целлюлозы в Светлогорске в октябре получила ответ на коллективное обращение в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Из него следует, что «зловонные запахи», от которых страдают жители райцентра и близлежащих деревень, не предусмотрены проектом завода. Проектная документация, которая прошла государственную экологическую экспертизу, определяла, что все подобные запахи (метилмеркаптан и другие) должны обезвреживаться и не попадать в атмосферный воздух. Проектом не были установлены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов.

После пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск «накрыло» вонью. Люди страдали от тошноты, кашля, жаловались на проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны для здоровья. Только после давления общественности руководство признало, что в атмосферный воздух попадают метилмеркаптаны.

В своем ответе Минприроды указывает, что проектная документация, которую скорректировали с учетом выбросов метилмеркаптанов, пройдет новую экологическую экспертизу. Степень воздействия завода на окружающую среду с учетом выбросов будет оценена повторно.

Минприроды и Светлогорский ЦКК закупают соответствующее оборудование и разрабатывают методики измерения выбросов вредных веществ.

Еще до начала строительства завода были собраны более 10 тысяч подписей против нового производства. Но строительство с привлечением связанного китайского кредита было начато. Запустить завод планировалось в 2015 году, затем пуск был перенесен на 2017 год.

В августе Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт. Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера — компании «Экман». Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом доставлены в порт Клайпеды и далее отправлены в Китай.

С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.

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