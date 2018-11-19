12.11.2018

Кредит будет предоставлен на рефинансирование 630 миллионов долларов, которые выделялись российской стороной ранее. Об этом сообщал вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.





Беларусь достигла договоренности о выделении российского кредита в 2019 году. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович. По его словам, все решения уже приняты.«Вопрос oстается в подготовке сoглашения. Но это уже следующий год. Каких-то нoвых решений мы не ожидаем ни с рoссийской стороны, ни со своей», - сообщил Максим Ермолович.