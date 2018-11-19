В Красноярске начнут выпуск могилевских лифтов

09.11.2018

В Красноярске (РФ) готовится к открытию совместное предприятие с участием ОАО "Могилевлифтмаш", сообщило посольство Беларуси в России.



Соглашение о создании СП между "Могилевлифтмаш" и красноярской компанией ООО "Строй-Енисей" было подписано еще в апреле 2018 года в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Красноярского края. В настоящее время на предприятии проходят последние подготовительные работы. Уже закуплено и установлено современное оборудование.



Добавим, что для анализа технических возможностей компании "Строй-Енисей" Красноярск посетила специальная комиссия "Могилевлифтмаша". Она пришла к заключению, что изготовленные на предприятии образцы лифтового оборудования полностью соответствуют конструкторской документации.



Красноярское предприятие нацелено на выпуск до 350 лифтов в год с дальнейшим расширением локализации производства.