09.11.2018

Во время визита в Китай на выставку заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова состоялись его переговоры с представителями китайской компании "Комплант" по вопросам инвестиционного сотрудничества.





Организации нефтехимического комплекса Беларуси подписали в Шанхае контракты на поставку в Поднебесную продукции более чем на $13 млн. Документы подписаны во время первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo.Контракт на $12 млн на поставку акрилового волокна подписан между ОАО "Нафтан" и компанией China National Fiber.Кремнеземное волокно производства ОАО "Полоцк-Стекловолокно" согласно контрактам на общую сумму 1 млн евро, подписанным на выставке, будут получать китайские компании DBW Automotive Components Shanghai и Lih Feng Jiing Enterprise.Ряд подписанных с китайскими компаниями документов на сумму около $500 тыс. - у ОАО "СветлогорскХимволокно", предлагающего на рынок КНР свои углеродные материалы.Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по поставкам продукции подписан также между ОАО "Белшина" и компанией Taiyuan Iron and Steel Co., Ltd.