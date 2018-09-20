20.09.2018

Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 19 декабря 2018 года.





Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне.Такое решение принято Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба регулятора.Сохранение ставки рефинансирования на уровне 10% направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5 процентов в 2019–2020 годах.«Годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019–2020 годы цели 5 процентов. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается», - говорится в сообщении Нацбанка.В тоже время там отметили, что определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития.«Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России», - сообщили в Нацбанке.