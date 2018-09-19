Беларусь впервые привет участие в саммите Всемирного экономического форума

19.09.2018

Беларусь приглашена для участия в саммите по устойчивому развитию, организованном Всемирным экономическим форумом.



Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, Беларусь на саммите ВЭФ представит заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Марианна Щеткина.



" Марианна Щеткина представит опыт Беларуси по достижению Целей устойчивого развития, а также выступит с докладами по вопросам гендерного равенства и противодействия торговле людьми в контексте работы по ЦУР", - говорится в распространенном сообщении.



Ожидается, что участие в саммите позволит представить подходы Беларуси к выстраиванию работы по достижению ЦУР, а также обсудить практические вопросы развития взаимодействия с Всемирным экономическим форумом.



По информации пресс-службы, на саммите для обсуждения вопросов по достижению Целей устойчивого развития и Парижского соглашения соберутся более 700 представителей организаций, правительств, гражданского общества и академических кругов из 70 стран.



Саммит ВЭФ приурочен к открытию 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Одна из ключевых тем — усиление регионального сотрудничества и создание сети партнерских связей по вопросам устойчивого развития.



Саммит пройдет в Нью-Йорке 24-25 сентября.