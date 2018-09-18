Рост ВВП в первые восемь месяцев составил 3,7%
18.09.2018
ВВП Беларуси в январе-августе 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br77,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-августа 2017-го.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br77,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-августа 2017-го.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 112,4%,
Последние новости рубрики
-
18.09.2018Рост ВВП в первые восемь месяцев составил 3,7%
-
18.09.2018Белорусские калийные удобрения для Китая подорожали на 60 долларов за тонну
-
17.09.2018Ликвидационное производство в отношении СЗАО «Стеклозавод «Елизово» завершено
-
17.09.2018«Забудове» продлили срок санации
-
13.09.2018БМЗ осваивает производство нового вида продукции
-
13.09.2018«Белпочта» потеряла 4,6 млн рублей из-за ограничений на беспошлинные посылки
-
12.09.2018ЕС выделит Беларуси 7 млн евро
-
11.09.2018Латвийские нефтепроводы могут стать белорусскими
-
11.09.2018ЕБРР обсудит в Минске реформы в Беларуси
-
11.09.2018Ляшенко: «Настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся»
-
10.09.2018Будпрагрэс-2018. Как это было (ФОТО)
-
07.09.2018Импорт российских нефтепродуктов вырос аж на 83 процента
-
07.09.2018Золотовалютные резервы Беларуси выросли за месяц на 3,1%
-
06.09.2018Румас: в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста ВВП
-
06.09.2018Инфляция в Беларуси не превысит 6% по итогам 2018 года?
Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006