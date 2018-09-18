18.09.2018

Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 112,4%,





ВВП Беларуси в январе-августе 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br77,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-августа 2017-го.