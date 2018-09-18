Белорусские калийные удобрения для Китая подорожали на 60 долларов за тонну

18.09.2018

17 сентября 2018 года в Пекине в ходе заключительного раунда переговоров с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) делегации Белорусской калийной компании во главе с генеральным директором БКК Еленой Кудрявец удалось достигнуть соглашения об установлении контрактной цены в размере 290 долларов США за тонну на условиях CFR на поставку калия в Китай по июнь 2019 года включительно. Новая цена превышает прошлогоднюю на 60 долларов США. Сторонам удалось достигнуть договоренности, которая в полной мере отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям, сообщила пресс-служба БКК.



«Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, повышение более чем на 25%, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом», - сказала Кудрявец.



Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как Китайская народная республика является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений. Белорусская калийная компания выражает искреннюю благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу, позволившую принять взвешенное и приемлемое для обеих сторон решение, отвечающее реальному положению дел на рынке.