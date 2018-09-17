17.09.2018

Как сообщала БЕЛТА в июне, после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив предприятия продолжает работать стабильно и эффективно. Рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В ближайшее время будет проведен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество продукции.





Экономический суд Могилевской области завершил ликвидационное производство в отношении белорусско-австрийского совместного закрытого акционерного общества "Стеклозавод "Елизово".Суд не выявил оснований для признания недействительными итогов ликвидационного производства. В связи с чем отчет управляющего признан обоснованным, ликвидационное производство в отношении СЗАО завершено. Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.Задолженность должника по реестру требований кредиторов на общую сумму Br31,3 млн признана погашенной.В ходе конкурсного производства для реализации имущества должника за весь период проведено 12 несостоявшихся торгов. По итогам очередных торгов, прошедших 11 апреля 2018 года, имущественный комплекс и оборотные средства проданы ОАО "Гродненский стеклозавод". Право собственности перешло 10 мая, с момента госрегистрации договора купли-продажи имущественного комплекса. Расчеты с покупателем завершены. Вырученные от продажи предприятия денежные средства перечислены кредиторам четвертой группы очередности.