17.09.2018

Основной вид деятельности ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" - производство стеновых блоков. В компании работают более 600 человек. Доля государства в уставном фонде составляет 63%.





Совет Министров согласовал ходатайство Минского облисполкома о продлении до 15 июля 2023 года срока санации ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова". Соответствующее постановление Совмина от 13 сентября 2018 года №669 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.Санация "Забудовы" началась в 2015 году. В 2017 году она продлевалась на год - до 19 июля 2018 года.