13.09.2018

Белорусский металлургический завод произвел пробную партию арматуры в прутках диаметром 8 миллиметров. Ранее этот прокат предприятие выпускало только диаметрами от 10 до 40 миллиметров, сообщает пресс-служба завода.





К освоению нового производства подтолкнули потребители. Только в этом году на БМЗ поступило около 40 заявок на прокат данного профиля от потенциальных покупателей из стран ЕС, Африки, Ближнего Востока.



