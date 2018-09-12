12.09.2018

«Были реализованы 343 инициативы. Они решали целый ряд различных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются малые города и деревни. Решение общих проблем вместе является краеугольным камнем устойчивого развития для ряда пилотных районов Беларуси. Вместе мы можем решить любую проблему», — сказал Викторин.





Евросоюз планирует реализовать в Беларуси проект по поддержке экономического развития на местном уровне с бюджетом 7 млн евро, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, выступая 12 сентября на итоговой конференции «Опыт применения территориально-ориентированного подхода в Республике Беларусь».По ее словам, новый проект станет продолжение проекта «Содействие развитию на местном уровне», реализация которого завершилась в 2018 году.Новый проект будет сфокусирован на работе с малыми предприятиями и бизнес-инкубаторами, чтобы стимулировать экономическое развитие на местном уровне, сообщила дипломат. Кроме того, подчеркнула Викторин, ЕС выделит 5 млн евро на финансирование стартапов, местных инициатив и проектов, направленных на экономическое развитие регионов и имеющих социальный эффект.Завершившийся проект «Содействие развитию на местном уровне», Викторин назвала «важной вехой» в сотрудничестве ЕС и Беларуси.«Мы оказываем активную поддержку как региональному, так и местному развитию. Все, что делает ЕС, направлено на благо и пользу белорусского народа, — сказала она. — Я глубоко убеждена, что настоящий потенциал находится на местном уровне, где люди сталкиваются с конкретными проблемами и ищут их решение, что и ведет к улучшению уровня жизни по всей стране».По словам Викторин, за последние несколько лет ЕС выделил 6 млн евро на поддержку развития на местном уровне в Беларуси.