ЕС выделит Беларуси 7 млн евро
12.09.2018
Евросоюз планирует реализовать в Беларуси проект по поддержке экономического развития на местном уровне с бюджетом 7 млн евро, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, выступая 12 сентября на итоговой конференции «Опыт применения территориально-ориентированного подхода в Республике Беларусь».
По ее словам, новый проект станет продолжение проекта «Содействие развитию на местном уровне», реализация которого завершилась в 2018 году.
Новый проект будет сфокусирован на работе с малыми предприятиями и бизнес-инкубаторами, чтобы стимулировать экономическое развитие на местном уровне, сообщила дипломат. Кроме того, подчеркнула Викторин, ЕС выделит 5 млн евро на финансирование стартапов, местных инициатив и проектов, направленных на экономическое развитие регионов и имеющих социальный эффект.
Завершившийся проект «Содействие развитию на местном уровне», Викторин назвала «важной вехой» в сотрудничестве ЕС и Беларуси.
«Мы оказываем активную поддержку как региональному, так и местному развитию. Все, что делает ЕС, направлено на благо и пользу белорусского народа, — сказала она. — Я глубоко убеждена, что настоящий потенциал находится на местном уровне, где люди сталкиваются с конкретными проблемами и ищут их решение, что и ведет к улучшению уровня жизни по всей стране».
По словам Викторин, за последние несколько лет ЕС выделил 6 млн евро на поддержку развития на местном уровне в Беларуси.
По ее словам, новый проект станет продолжение проекта «Содействие развитию на местном уровне», реализация которого завершилась в 2018 году.
Новый проект будет сфокусирован на работе с малыми предприятиями и бизнес-инкубаторами, чтобы стимулировать экономическое развитие на местном уровне, сообщила дипломат. Кроме того, подчеркнула Викторин, ЕС выделит 5 млн евро на финансирование стартапов, местных инициатив и проектов, направленных на экономическое развитие регионов и имеющих социальный эффект.
Завершившийся проект «Содействие развитию на местном уровне», Викторин назвала «важной вехой» в сотрудничестве ЕС и Беларуси.
«Мы оказываем активную поддержку как региональному, так и местному развитию. Все, что делает ЕС, направлено на благо и пользу белорусского народа, — сказала она. — Я глубоко убеждена, что настоящий потенциал находится на местном уровне, где люди сталкиваются с конкретными проблемами и ищут их решение, что и ведет к улучшению уровня жизни по всей стране».
По словам Викторин, за последние несколько лет ЕС выделил 6 млн евро на поддержку развития на местном уровне в Беларуси.
«Были реализованы 343 инициативы. Они решали целый ряд различных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются малые города и деревни. Решение общих проблем вместе является краеугольным камнем устойчивого развития для ряда пилотных районов Беларуси. Вместе мы можем решить любую проблему», — сказал Викторин.
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