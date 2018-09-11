Латвийские нефтепроводы могут стать белорусскими
11.09.2018
Через несколько лет после остановки транзита российской нефти владелец трубопровода LatRosTrans выкачал из него технологическую нефть и продал ее.
Белорусское предприятие "Полоцктранснефть "Дружба" подало в суд иск, так как считает находящуюся в принадлежащих LatRosTrans нефтепроводах технологическую нефть своей собственностью, пишет Delfi.lv со ссылкой на газету Latvijas avīze.
Теперь все зависит от решения Верховного суда, который должен решить, принимать ли кассационную жалобу. Если она будет отклонена, вступит в силу решение Латгальского окружного суда от 7 июня 2018 года, и Беларусь руками латвийского суда получит собственность стратегического значения.
Тогда LatRosTrans должен будет выплатить ей 67 млн евро, что невозможно сделать из прошлогодней прибыли в размере 1,7 млн евро. В случае неплатежеспособности предприятия трубопроводы перейдут в собственность Беларуси.
ej.by
Белорусское предприятие "Полоцктранснефть "Дружба" подало в суд иск, так как считает находящуюся в принадлежащих LatRosTrans нефтепроводах технологическую нефть своей собственностью, пишет Delfi.lv со ссылкой на газету Latvijas avīze.
Теперь все зависит от решения Верховного суда, который должен решить, принимать ли кассационную жалобу. Если она будет отклонена, вступит в силу решение Латгальского окружного суда от 7 июня 2018 года, и Беларусь руками латвийского суда получит собственность стратегического значения.
Тогда LatRosTrans должен будет выплатить ей 67 млн евро, что невозможно сделать из прошлогодней прибыли в размере 1,7 млн евро. В случае неплатежеспособности предприятия трубопроводы перейдут в собственность Беларуси.
ej.by
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