11.09.2018

«Делегация ЕБРР также проведет встречи с представителями дипломатического и международного делового сообщества, местными аналитическими центрами и общественными организациями», - отмечается в сообщении.





Делегация Совета директоров ЕБРР прибыла в Беларусь для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики, сообщила пресс-служба банка.«Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году», - говорится в сообщении.Во время своего 4-х дневного визита директора проведут встречи с министром экономики Дмитрием Крутым и зампредом Нацбанка Сергеем Калечицем, а также заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.