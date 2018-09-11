Золотовалютные резервы Беларуси выросли за месяц на 3,1%

07.09.2018

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7 246,4 млн. долларов США (в эквиваленте). За август 2018 года они выросли на 216,2 млн. долларов США (на 3,1 процента) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн. долларов США (на 2,9 процента), сообщила пресс-служба Национального банка.



Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.



Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 190 млн. долларов США.



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США.