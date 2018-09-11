Румас: в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста ВВП
06.09.2018
Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики во втором полугодии 2019 года, но активно работает над тем, чтобы завершить год выше прогноза по ряду параметров. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
"Все основные показатели, которые определены прогнозом и бюджетом на 2018 год, будут выполнены. И правительство все свои усилия прилагает для того, чтобы ряд показателей оказался выше прогноза. Сегодня рост ВВП превышает показатели, установленные в прогнозе. Хотя, с другой стороны, в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста, связанное в основном с внешними факторами. Правительство сегодня работает над тем, чтобы использовать другие резервы и переломить эту негативную тенденцию. Все показатели этого года будут находиться в рамках утвержденных параметров", - приводит БЕЛТА слова Румаса.
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