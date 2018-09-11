06.09.2018

Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики во втором полугодии 2019 года, но активно работает над тем, чтобы завершить год выше прогноза по ряду параметров. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.



