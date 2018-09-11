06.09.2018

"Сегодня в годовом выражении индекс потребительских цен снизился до 4,1%, годом ранее это было 6,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 2,4%, на непродовольственные – на 2%", – сказал Колтович. Он добавил, что в Беларуси цены в среднем на 40% ниже, чем в Литве, на 15% ниже цен в России и на 5% и 7% – в Украине и Польше соответственно.





Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что инфляция по итогам года не превысит 6%.По словам министра, прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%, и нет никаких предпосылок к невыполнению плановых показателей.