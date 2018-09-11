Беларусь вторая в Европе по добыче торфа
05.09.2018
Внедрение современных технологий и реализация значимых проектов по реконструкции и модернизации предприятий торфяной промышленности придали импульс развитию отрасли. Производственные мощности организаций позволяют добывать порядка 2,5 млн т торфа и производить до 1,4 млн т топливных брикетов в год. По уровню добычи торфа Беларусь занимает второе место в Европе, уступая лишь Финляндии. При этом до 2020 года планируется разработать дополнительно месторождения на территории 800-900 га.
В целом запасы торфа в республике оцениваются в 4 млрд т, из которых для промышленной разработки пригодны 800 млн т, или 20%.
Нынешних объемов добычи достаточно, чтобы обеспечить предприятия по производству торфобрикетов, рассказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев. "Практически весь их объем будет реализован на внутреннем рынке. Кроме 100 тыс. т, которые планируется поставить на экспорт: в Швецию, Литву, Финляндию, Польшу и Германию", - добавил он.
На сегодняшний день доля торфяных ресурсов в местных видах топлива составляет 15%, ежегодно замещая порядка 470 млн куб.м природного газа. "Производимые торфобрикеты являются социально значимым продуктом, они используются в качестве коммунально-бытового топлива на объектах социальной сферы и более чем в 200 тыс. домовладений в больших городах и сельских населенных пунктах. В целом теплом и энергией из торфа обеспечивается около 1 млн жителей страны", - отметил Валерий Ковалев.
В целом запасы торфа в республике оцениваются в 4 млрд т, из которых для промышленной разработки пригодны 800 млн т, или 20%.
Нынешних объемов добычи достаточно, чтобы обеспечить предприятия по производству торфобрикетов, рассказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев. "Практически весь их объем будет реализован на внутреннем рынке. Кроме 100 тыс. т, которые планируется поставить на экспорт: в Швецию, Литву, Финляндию, Польшу и Германию", - добавил он.
На сегодняшний день доля торфяных ресурсов в местных видах топлива составляет 15%, ежегодно замещая порядка 470 млн куб.м природного газа. "Производимые торфобрикеты являются социально значимым продуктом, они используются в качестве коммунально-бытового топлива на объектах социальной сферы и более чем в 200 тыс. домовладений в больших городах и сельских населенных пунктах. В целом теплом и энергией из торфа обеспечивается около 1 млн жителей страны", - отметил Валерий Ковалев.
Широкое применение находит торф на цементных заводах, куда поставляется до 400 тыс. т торфяного топлива в год. Одно из потенциальных направлений увеличения объемов его потребления - в системе ЖКХ, где разработана программа строительства и реконструкции теплоисточников на 2018-2020 годы. В нее включены семь объектов, реализация этих проектов позволит увеличить объемы поставок торфяного топлива (фрезерного) на 70 тыс. т в год. При этом потребление природного газа энергоисточниками системы ЖКХ сократится примерно на 20 млн куб.м.
БЕЛТА
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