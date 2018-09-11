05.09.2018

По ее словам, АЭС после ввода будет производить 18 млрд кВт/ч электроэнергии в год при общем объеме потребления в Беларуси на уровне 37 млрд кВт/ч. «Мы имеем в текущем году прирост электропотребления в 1,5% к уровню прошлого года. И если динамика будет сохраняться, то производство электроэнергии на атомной станции составит 40%», — отметила замминистра.





Беларусь ведет переговоры об экспорте электроэнергии в связи с предстоящим вводом АЭС со всеми соседними государствами-партнерами, заявила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова 4 сентября на пресс-конференции в Минске.«Мы ведем разновекторные переговоры со всеми государствами-партнерами, соседями, в том числе в рамках создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС», — сказала она.По словам замминистра, Беларусь и сейчас поставляет электроэнергию в соседние страны Балтии в рамках сотрудничества по предоставлению резервных мощностей в случае проблем с энергообеспечением. Так, с начала текущего года в Литву экспортировано более 700 млн кВт/ч.«С вводом БелАЭС у Беларуси появится мощный экспортный потенциал, это несомненно», — подчеркнула Прудникова.