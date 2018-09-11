04.09.2018

Ежегодный строительный форум – 26-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2018» начала свою работу 4 сентября в Минске в Футбольном манеже и открытой площадке рядом с ним.







Свои новинки в области строительства и сопутствующих услуг представили около 200 компаний из Беларуси, Польши, Китая, Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, России, Украины и других стран мира.



- строительные и отделочные материалы;

- фасад, кровля, изоляция;

Выставка будет полезна не только профессионалам-строителям, но и всем тем, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством. Одновременно в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка «Цветы. Семена. Сад. Огород», на которой можно будет приобрести все необходимое для озеленения и благоустройства.

- отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция;- окна, двери, ворота, лестницы, роллеты;- дизайн интерьера и предметы декора;- строительные смеси и лакокрасочная продукция;- плитка и гибкий мрамор;- деревянные дома, дачи, сауны и бани.В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, ЧПУП «Агротика», РУПП «Гранит», ИООО «Зомекс Инвестмент», ОДО «Каскад Энерго», ООО «Лимэкс», ООО «Мастертайл», ЧПУП «Потенциалплюс»,ООО «Родолит Аква», ООО «МонолитКомплектИнвест», ООО «Новотент Групп», ООО «Прима Порта», ГП «Белгипродор», ГП «Белдорнии» и многие другие.