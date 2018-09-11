04.09.2018

Белорусский металлургический завод (ОАО БМЗ) преодолел знаковый рубеж по отгрузке продукции — 1 млрд долларов, сообщила пресс-служба компании.





Символический миллиардный доллар в бюджет завода принесла партия круглого металлопроката, которая в последний день лета была отгружена коллективом сортопрокатного цеха №2 в адрес немецкой компании Zerbst GMBH.



