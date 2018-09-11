«Беллесбумпром» в январе-июле увеличил экспорт продукции на 36,8%

03.09.2018

За семь месяцев на зарубежные рынки поставлено продукции на 304,1 млн долларов США, сообщила пресс-служба предприятия.



На экспорт реализуются практически все виды производимой продукции. Древесных плит (ДСП и ДВП) реализовано на 93,5 млн долларов, что почти на 39% больше, чем за семь месяцев 2017 года, мебели на 70,3 млн долларов – на 23,1% больше, фанеры на 47,1 млн долларов – на 47,2% больше, бумаги и картона на 44,5 млн долларов – на 66,7% больше. Также наращиваются экспортные поставки пиломатериалов, топливной древесины, дверей, окон, различных деревянных изделий и прочей продукции.



География экспорта предприятий концерна охватывает 57 стран. Из общего объема поставок 49,6% приходится на страны дальнего зарубежья. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44,2%.



Устойчивая положительная динамика прослеживается и по наращиванию поставок и на недавно освоенные рынки сбыта. Начиная с поставок небольших пробных партий продукции, предприятия постепенно закрепляют свои позиции и увеличивают отгрузки. Так, экспорт в Турцию за семь месяцев вырос в 3 раза до 2,2 млн долларов (поставлены в основном бумага и картон, а также изделия из древесины и мебель), в Сербию - в 2 раза до 1,9 млн долларов (в основном изделия из древесины, бумага и картон).



Постепенно увеличивается реализация продукции в Бангладеш, Македонию, Тайланд, Шри-Ланку, Швейцарию, Албанию и другие страны.



Стоит отметить, что основания часть предприятий концерна являются экспортно ориентированными производителями. Причем долю экспортных отгрузок они продолжают наращивать. Из всего объема произведенной в январе-июле продукции 68,6% реализовано за рубеж, что на 2,4 процентного пункта больше, чем за январь-июль 2017 года.